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Ağaçtan inerken düşen kişi öldü

Söke ilçesinde dut toplamak için çıktığı ağaçtan inerken düşen kişi hayatını kaybetti.

Ağaçtan inerken düşen kişi öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde dut toplamak için çıktığı ağaçtan inerken düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Söke'deki TARİŞ Pamuk Kooperatifi Tesislerinde dut toplamak için ağaca çıkan Söke TARİŞ Kooperatif Müdürü Fethi Aratemir, ağaçtan inerken çatıya bastı. Eternitin kırılması sonucu yere düşen Aratemir, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Söke TARİŞ Kooperatif Başkanı İsmail Özer ile Aratemir'in yakınları büyük üzüntü yaşandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın #çatı #düşme
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