Ağır depresyon yüzünden ailesini tanımamış

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, jandarmanın kimlik kontrolü sonucu 9 yıldır kayıp olduğu ortaya çıkan Edip Kalem'in, içinde bulunduğu "ağır psikolojik depresyon" nedeniyle ailesini tanımadığı belirlendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, jandarmanın kimlik kontrolü sayesinde 9 yıldır kayıp olduğu anlaşılan Edip Kalem'in, yaşadığı "ağır psikolojik depresyon" nedeniyle ailesini tanımadığı saptandı.

Denizli-Ankara yolunda jandarma ekiplerinin kimlik kontrolü sonucu kayıp olduğu belirlenen ve 9 yıldır kendisini arayan ailesine yaşadıkları Almanya'da ulaşılan 43 yaşındaki Edip Kalem, psikolojik durumunun tespiti için Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Kalem'e, yapılan muayene sonucunda "ağır psikolojik depresyon" teşhisi konuldu.

Bunun üzerine Kalem, savcılık kararıyla Muğla ve çevre illerdeki devlet hastanelerinin psikiyatri kliniklerinde yer bulunmaması nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümüne sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin Nazilli'ye götürdüğü Kalem'e, "bulundu" haberini alır almaz ilk uçakla Almanya'dan Muğla'ya gelen ve kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan anne ve babası da eşlik etti.

Açıklama yapmak istemeyen aile, çocuklarının sağlık sorunları giderilinceye kadar yanında kalacaklarını söylemekle yetindi.



Almanya'dan gelen ailesini tanımamıştı

Muğla-Denizli karayolu Gazeller mevkisinde yürürken, ihbar üzerine Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan 43 yaşındaki Edip Kalem'in, kimlik kontrolünde herhangi bir suça karışmadığı anlaşılmıştı.

Almanya doğumlu Kalem'in kütüğünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Demircilik Mahallesi nüfusuna kayıtlı olmasından hareketle mahalle muhtarıyla yapılan telefon görüşmesi sonucunda, 2008 yılından beri arayan Almanya'daki ailesine ulaşılmıştı.

İlk uçakla oğullarına kavuşmak için Muğla'ya gelen Sevim ve İbrahim Kalem çifti, Menteşe İlçe Komutanlığında 9 yıldır aradıkları oğullarına sarılarak gözyaşı dökerken, aynı karşılık oğullarından gelmemişti.