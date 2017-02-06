Ağrı'da ev yangını

Ağrı'da çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Ağrı'da tek katlı evde çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi 1533 Çıkmaz Sokak'ta, Sezer Kahraman'a ait tek katlı boş bir evde dumanlar yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi.



Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede çatıyı tutuşturdu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir saatte söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.



Tedbir amaçlı ARAS EDAŞ ekipleri, evin elektrik bağlantısını geçici olarak kesti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından sonra soğutma çalışması yaptı.

Ev sahibi Sezer Kahraman, AA muhabirine, evde kimsenin kalmadığını söyledi.



Evin kullanılamaz hale geldiğini belirten Kahraman, "Evde fazla eşya yoktu. Yangından sonra sobanın yandığını gördük. Büyük ihtimal eve giren belirsiz kişiler tarafından soba yakılmak istenmiş. Sobadan çıkan ateşten dolayı yangın çıktığını düşünüyoruz. Tavandaki ağaçlar ve çatı tutuştu. Tavan çöktü, evde olan az sayıda eşyalar da kullanılamaz hale geldi." dedi.

