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Ağrı'da FETÖ/PDY operasyonu

Ağrı'da FETÖ/PDY operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinin 3 çalışanı gözaltına alındı.
Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinin 3 çalışanı gözaltına alındı.
Zanlılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 

Etiketler; #gözaltı #Doğubayazıt #ağrı #fetö
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