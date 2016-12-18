Ağrı'da FETÖ/PDY operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinin 3 çalışanı gözaltına alındı.
Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinin 3 çalışanı gözaltına alındı.
Zanlılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
AĞRI (AA) - Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinin 3 çalışanı gözaltına alındı.