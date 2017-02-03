Kanada'da yine cami saldırısı
Kanada'da yine cami saldırısı
Trump: Hiçbir şey seçenek dışı değil
Trump: Hiçbir şey seçenek dışı değil
81 ilde 12 bin 420 polisle eş zamanlı operasyon
81 ilde 12 bin 420 polisle eş zamanlı operasyon
İşte Erdoğan ile Merkel görüşmesinin perde arkası
İşte Erdoğan ile Merkel görüşmesinin perde arkası

Ağrı'da kanser hastası için kurtarma seferberliği

Ağrı'da, köyünün yolları kapalı bulunan bir kanser hastası için ekipler seferber oldu

Ağrı'da kanser hastası için kurtarma seferberliği

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kanser hastası Tahir Sökmen'in kar altında kalan evinin bulunduğu yol yaklaşık 3 saatlik bir çalışmayla açılarak hastaya ulaşıldı.
İlçeye bağlı, yolları kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan Somkaya köyünde yaşayan ve yemek borusu kanseri olduğu için kemoterapi gören Sökmen (25), durumu ilçeye bildirdi.
İlçe Özel İdaresi ekipleri 2 bin 400 rakımlı köyün 2 kilometrelik yolunu kepçe ve vatandaşların yardımıyla 3 saatlik bir çalışma sonucu açtı.
Köye ulaşan ekipleri karşılayan köy muhtarı Ahmet Sökmenci, ekiplere teşekkür etti.
Kaymakama duacı olduğunu belirten Sökmenci, "Tahir'in kurtarılmasından dolayı çok mutlu olduk. Geç vakit olmasına rağmen bizleri kırmayıp hastamız için köyümüze gelen ekiplere çok teşekkür ederiz." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #kurtarma operasyonu #kar yağışı ve tipi #Kanser hastası Tahir #Doğubayazıt #ağrı
banner863
Önceki Haber
Antalyaspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları
Sonraki Haber
Manisa’da trafik kazası: 10 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.