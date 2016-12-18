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Ağrı'da sıcaklık eksi 31 dereceye kadar düştü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

Ağrı'da sıcaklık eksi 31 dereceye kadar düştü

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgarın güneyden hafif kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 31, Kars ve Erzurum'da 28, Ardahan'da 19, Iğdır'da 15, Tunceli'de 14 ve Erzincan'da 12 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 3, Tunceli'de 4, Erzincan'da 5, Ardahan ve Ağrı'da 11, Kars'ta 13 ve Erzurum'da 14 derece olması öngörülüyor.

Ağrı'da kar kalınlığı 68 santimetreye ulaştı
Kar kalınlıkları Ağrı'da 68, Erzurum'da 35, Ardahan ve Tunceli'de 20, Kars ve Iğdır'da 13 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, sabah ile gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli davranması uyarısında bulundu.

5 il için buzlanma ve don uyarısı
Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yarın sabah saatlerine kadar havanın az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. 

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediği, rüzgarların ise kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, düşük gece sıcaklıkları nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hava durumu #sıcaklık 31 derece #ağrı
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