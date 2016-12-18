Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Patnos'tan Ağrı istikametine giden Erhan Tinç (31) yönetimindeki 13 FA 008 otomobil, Hamur deresi Dereköy mevkisinde buzlanma nedeniyle kayarak bariyerleri aştıktan sonra karşı yönden gelen Ecvet Dağdelen (38) idaresindeki 06 DD 1220 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Fatih Barış (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüsü Tinç ile aynı araçta bulunan Hüsnü Aras (38), ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Fatih Barış'ın cenazesi ise Tutak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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