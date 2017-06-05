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Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyonda R.O, B.P. M.S. ve U.K. yakalandı.

Zanlıların üst aramalarında satışa sunulmak üzere bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #ağrı
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