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Ağrı'da yol kesen teröristler araç yaktı

Tendürek Dağı'nda bir grup terörist durdurdukları 5 tır ile bir resmi aracı yaktı

Ağrı'da yol kesen teröristler araç yaktı

Çaldıran-Doğubayazıt arasındaki Tendürek Geçidi'nde yol kesen terör örgütü PKK mensupları, durdurdukları 5 tır ile bir kamu kurumuna ait resmi aracı yakarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre bir grup terörist, Tendürek Dağı Gülizar köyü mevkisinde yol kesti.

Buradan geçen araçları durduran teröristler, 5 tır ve bir kamu kurumuna ait resmi aracı yakarak bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #teröristler #tendürek dağı #Doğubayazıt #araç yakma #ağrı
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