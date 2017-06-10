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Ağrı Dağı eteklerinde renk cümbüşü

Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 136 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın etekleri, yaz mevsiminin gelmesiyle oluşan renk cümbüşüyle görsel bir şölen sunuyor.

Ağrı Dağı eteklerinde renk cümbüşü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 136 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde, yaz mevsiminin gelmesiyle adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Yılın 8 ayında kış mevsimi şartları yaşanan Ağrı Dağı, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte farklı renkte açan çiçeklerle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, kendisi kadar çevresindeki  büyüleyici atmosferle de ilgi odağı haline geliyor.

Ağrı Dağı'nın zirvesi, pembe ve mor ağırlıklı dağ çiçekleriyle kartpostallık manzara oluştururken, fotoğraf ve doğa tutkunlarını cezbediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ağrı dağı #etek #renk #cümbüş #Doğubayazıt #türkiye
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