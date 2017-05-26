Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in Samsun'daki baba ocağına acı haber ulaştı

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 35 yaşında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in Samsun'un Terme ilçesindeki babaevinde yas var.



Operasyonda şehit olan Özdemir'in Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi'nde ikamet eden baba Hicabi, anne Ayşe Özdemir ile kardeşlerine acı haber, Terme Kaymakamı Emin Alıcı, Belediye Başkanı Şenol Kul ve Çarşamba Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Ünal ile diğer yetkililer tarafından verildi.



Haber üzerine rahatsızlanan anne Özdemir'e sağlık ekiplerince müdahale edildi.



Haberin duyulması üzerine yakınları ile komşuları da gelerek aileye başsağlığı diledi. Eve Türk bayrakları asıldı.



Şehidin eşi Ebru ile çocukları Murat (7) ve 2 yaşındaki Kaan Özdemir'in Ağrı'da bulundukları öğrenildi.



Şehit Özdemir'in naaşının yarın öğle namazının ardından Terme'de toprağa verileceği bildirildi.