Iğdır'da seçim heyecanı
Iğdır'da seçim heyecanı
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler

Ağrı'daki terör operasyonu

Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram'ın cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Ağrı'daki terör operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Bayram, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Uçakla Ankara'ya getirilen Yavuz Bayram'ın naaşı (24), karayoluyla memleketi Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Yukarı Alagöz köyüne götürüldü. 



Naaş, cenaze aracıyla baba ocağına getirildiğinde, şehidin eşi Yasemin, annesi Afife, babası Kamil, kız kardeşleri İlknur, Mahmure ve Ceylan Bayram ile yakınları gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından köy camisine götürülen Bayram'ın cenazesi, öğle namazının ardından asker ve vatandaşların omuzlarında törenin yapılacağı mezarlık alanına taşındı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çankırı Valisi Mesut Köse, AK Parti Çankırı milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, Belediye Başkanı İrfan Dinç, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Çankırı Müftü Yardımcısı Uğur Demirel tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bayram'ın naaşı, askerler ve vatandaşların omzunda mezarlığa götürülerek aile kabristanlığında defnedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #örgüt #pkk #tendürek dağı #operasyon #terör #ağrı #jandarma uzman çavuş yavuz bayram #yavuz bayram #Çankırı #ankara
banner863
Önceki Haber
Mobilyacılar ihracatta çıtayı Afrika ile yükseltecek
Sonraki Haber
Ağrı'daki terör operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.