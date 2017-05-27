Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram'ın cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Bayram, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.



Uçakla Ankara'ya getirilen Yavuz Bayram'ın naaşı (24), karayoluyla memleketi Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Yukarı Alagöz köyüne götürüldü.







Naaş, cenaze aracıyla baba ocağına getirildiğinde, şehidin eşi Yasemin, annesi Afife, babası Kamil, kız kardeşleri İlknur, Mahmure ve Ceylan Bayram ile yakınları gözyaşı döktü.



Helallik alınmasının ardından köy camisine götürülen Bayram'ın cenazesi, öğle namazının ardından asker ve vatandaşların omuzlarında törenin yapılacağı mezarlık alanına taşındı.



Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çankırı Valisi Mesut Köse, AK Parti Çankırı milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, Belediye Başkanı İrfan Dinç, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.







Çankırı Müftü Yardımcısı Uğur Demirel tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bayram'ın naaşı, askerler ve vatandaşların omzunda mezarlığa götürülerek aile kabristanlığında defnedildi.

