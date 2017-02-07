Ağrı-Van karayolunda yoğun sis

Ağrı-Van karayolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Doğubayazıt-Van bağlantısını sağlayan Tendürek Geçidi'nde akşam başlayan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.



Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.



Araçların kontrollü geçişine izin veren trafik ekipleri, yollarda güvenlik önlemi alarak sürücüleri sis ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Bazı sürücüler ise dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonlarında beklemek zorunda kaldı.