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Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya Manavgat İlçesi'nin 56.3 kilometre açığında saat 13.34'te kaydedilen deprem, 51.5 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem can veya mal kaybına neden olmadı.

ELAZIĞ'DA DA DEPREM

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, sabah saat 05.35 sıralarında Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #akdeniz deprem #richter ölçeği
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