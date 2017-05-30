Büyük operasyon: Birçok kişi gözaltına alındı
Büyük operasyon: Birçok kişi gözaltına alındı
İstihbarat geldi, savaş uçakları havalandı!
İstihbarat geldi, savaş uçakları havalandı!
İstanbul'da 1 milyon metrekarelik arazi imara açıldı
İstanbul'da 1 milyon metrekarelik arazi imara açıldı
Kılıçdaroğlu: Gençlere sesleniyorum...
Kılıçdaroğlu: Gençlere sesleniyorum...

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya Gazipaşa İlçesi'nin 116.6 kilometre açığında saat 15.29'da Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya Gazipaşa İlçesi'nin 116.6 kilometre açığında saat 15.29'da Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre; saat 15.29'da yerin 13.73 km derinliğindeki depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

Deprem Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 117 km uzaklıkta gerçekleşti.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #AFAD #deprem #akdeniz
banner863
Önceki Haber
Hastanenin doktorları 5 milyon 600 bin liraya satışa çıkarıldı
Sonraki Haber
TUSKON iddianamesi kabul edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.