Antalya Gazipaşa İlçesi'nin 116.6 kilometre açığında saat 15.29'da Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya Gazipaşa İlçesi'nin 116.6 kilometre açığında saat 15.29'da Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD'ın verilerine göre; saat 15.29'da yerin 13.73 km derinliğindeki depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.



Deprem Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 117 km uzaklıkta gerçekleşti.





ulusalkanal.com.tr