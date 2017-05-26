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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem  Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 04.03'te Kaş ilçesi açıklarında 4,3  büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
 
Deniz yüzeyinin 3,18 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün  Kaş'a yaklaşık 230 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #akdeniz #deprem #AFAD
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