Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 04.03'te Kaş ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Deniz yüzeyinin 3,18 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 230 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.