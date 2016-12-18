Akdeniz için buzlama ve don uyarısı

Akdeniz Bölgesi için gece ve sabah saatlerinde sahil kesimlerde yer yer hafif, iç kesimlerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği bildirildi.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık, sahil kesimler yer yer parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklığın 1 ila 2 derece artacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde sahil kesimlerde yer yer hafif, iç kesimlerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.



Denizde rüzgar, kuzey yönlerden 2 ila 4, öğleye kadar Bodrum-Datça arası ve Antalya Körfezi'nde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Denizde hava, parçalı az bulutlu geçecek, dalga yüksekliği ise en fazla 2 metreyi bulacak.