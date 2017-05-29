KHK ile görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi, kendi bünyesinde yetiştirdiği çiçeklerle ilçeyi güzelleştiriyor

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hamdi Bilge Aktaş'ın göreve gelmesinin ardından hizmetlerini artıran Akdeniz Belediyesi, kendi fidanlığında ürettiği yaklaşık 120 bin mevsimlik çiçeği, ilçenin dört bir yanına dikiyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırlarındaki meydan, park, bahçe ve yeşil alanların daha güzel bir görünüme kavuşturulması için çalışmalar devam ediyor.



Özgürlük Mahallesi'nde bulunan 14 bin metrekarelik alanda üretilen yaklaşık 120 bin mevsimlik çiçek, ilçenin dört bir yanına ekiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hamdi Bilge Aktaş, yeşil alanların, kent yaşamının vazgeçilmezi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Park, meydan, refüj gibi yeşil alanlarımızı görsel anlamda da kentimize yakışan bir şekilde bakımlı tutuyor ve mevsimlik çiçeklerle donatıyoruz. Ekiplerimiz mevsimlik çiçek üretimini hummalı bir çalışmayla kendi bünyesinde üretiyor. Böylelikle üretimin her safhasını kontrol etme ve dayanıklı bitkiler üretmenin yanı sıra büyük bir tasarruf da sağlamış oluyoruz."