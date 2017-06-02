AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 6 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını yapacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 21 Mayıs'ta gerçekleştirilen AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından, 29 Mayıs'ta yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında belirlenen MYK'nın ilk toplantısı 6 Haziran'da yapılacak.



Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı, parti genel merkezinde saat 14.00'te başlayacak.



Başbakan Binali Yıldırım'ın Genel Başkanvekili olarak yer alacağı toplantıya, yeni MYK üyeleri Mahir Ünal, Hamza Dağ ile Ravza Kavakçı Kan ilk kez katılacak.