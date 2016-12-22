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Aksaray'da okullar tatil

Aksaray'da eğitime kar engeli

Aksaray'da okullar tatil
Aksaray'da, kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 23 Aralık Cuma ara verildiğini belirtti.
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