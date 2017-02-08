Aksaray'da polis aracı kaza yaptı: 1 polis yaralı

Kazada polis memuru Murat Aydın yaralandı

Aksaray'da polis aracının önce otomobile ardından park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 polis memuru yaralandı.



İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Murat Aydın yönetimindeki 68 A 3811 plakalı polis aracı, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Acem Sokak kavşağında önce Mehmet Örs (23) idaresindeki 06 AAY 642 plakalı otomobile ardından park halindeki 20 Y 0268 plakalı tıra arkadan çarptı.



Kazada polis memuru Aydın yaralandı.



Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.