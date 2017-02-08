Aksaray'da polis aracı kaza yaptı: 1 polis yaralı

Aksaray'da polis aracının önce otomobile ardından park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 polis memuru yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Murat Aydın yönetimindeki 68 A 3811 plakalı polis aracı, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Acem Sokak kavşağında önce Mehmet Örs (23) idaresindeki 06 AAY 642 plakalı otomobile ardından park halindeki 20 Y 0268 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada polis memuru Aydın yaralandı.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada polis memuru Murat Aydın yaralandı
Aksaray'da polis aracının önce otomobile ardından park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 polis memuru yaralandı.