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Aksaray'da sağanak etkili oldu

Kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Aksaray'da sağanak etkili oldu

 Aksaray'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı iş yerleri, kamu kurumlarına ait bina ve apartman girişlerini su bastı.
Sağanaktan etkilenenlere yardımcı olmak amacıyla Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı başkanlığında kriz masası oluşturuldu.
Belediyeye bağlı itfaiye, fen işleri, temizlik işleri ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden oluşan 250 kişilik ekip su baskınlarından etkilenen alanlarda çalışma başlattı. Belediye Başkanı Yazgı da kriz merkezinde kurulan sistem üzerinden çalışmaları izledi.
Birçok bölgede de vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yapıyor.
Merkez Taşpınar beldesinde de sağanak nedeniyle bazı ahırları su bastı. Belediyeye ait ekipler, çamurla kaplanan yolların temizlenmesi için çalışma yaptı.
İl Acil Afet Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekipler ise ev ve ahırlardaki suların tahliye edilmesi için başlatılan çalışmalara yardımcı oldu.
Taşpınar Belediye Başkanı Cihan Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle yollarda ve altyapıda hasar oluştuğunu, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Taşpınar beldesi #sağanak #Aksaray
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