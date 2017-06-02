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Akülü arabaya giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı

Malatya'da bir binanın 6'ıncı katında görülen ve daha sonra akülü arabaya giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Akülü arabaya giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı

Malatya'da bir binanın 6'ıncı katında görülen ve daha sonra akülü arabaya giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Cilesiz Mahallesi Ayvalık Sokak'ta bir binanın 6'ıncı katında yılan gören bina sakinleri, durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerine bildirdi.

Binada arama yapan ekipler, yılanın akülü çocuk arabasının içine saklandığını belirledi.

Arabayı dışarı çıkaran ekipler, 10 dakikalık çalışmanın ardından yılanı bulunduğu yerden çıkarttı. Ekipler, yılanı plastik bir kaba koyarak muhafaza altına aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #itfaiye #malatya #yılan
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