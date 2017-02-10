“Alaca“sına ağlayan Fatma ninenin yüzü güldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yalnız yaşayan ve 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından çöken ağılında telef olan "Alaca" adlı ineği için gözyaşı döken 66 yaşındaki Durmaz'a, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından gebe düve hediye edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy'de yalnız yaşayan ve 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından çöken ağılında telef olan "Alaca" adlı ineği için gözyaşı döken 66 yaşındaki Fatma Durmaz'ın yüzü, hediye edilen gebe düve ile güldü.

İlçeye bağlı Çamköy'de eşi vefat ettikten sonra yalnız yaşayan ve gözü gibi baktığı "Alaca" adlı ineği depremde telef olan Durmaz'a yardım eli, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliğinden (Tarım-Koop) geldi.

Anadolu Ajansının (AA) haberini televizyonlarda izleyip etkilendikten sonra harekete geçen Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Mehmet Özkurnaz, Çamköy'deki Fatma Durmaz'a ziyarette bulundu.

Beraberinde, 10 gün sonra doğum yapması beklenen gebe bir düve getiren Özkurnaz, hayvanı Fatma nineye teslim etti.



"Acısını azaltmak istiyoruz"

Özkurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hediye ettikleri gebe düveyle Fatma Durmaz'ın acısını bir nebze olsun dindirmeye çalıştıklarını söyledi.

Durmaz'ın ineğini kaybettiğini televizyondan gördüklerini belirten Özkurnaz, "Fatma teyze, bir tek ineğinin olduğunu ve gebe olduğunu ifade etti. Biz de hızlı bir çalışma yaparak, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği olarak gebe olan bir düvemizi Fatma teyzemize hediye ettik." diye konuştu.

Özkurnaz, Fatma Durmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, şunları kaydetti:

"İnşallah Fatma teyzemizin acısını doğumuna 10 gün kalan bir düve hediye ederek azaltmış olacağız. Ben de AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz ile görüşerek hediye düvemizi ilettik. Sağ olsun onlar da yardımcı oldu ve düvemizi Fatma teyzemize hediye ettik."



"Acım, bir nebze olsun hafifledi"

Fatma Durmaz da hediye edilen gebe düve dolayısıyla duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Duygusal anlar yaşayan Durmaz, "Sağ olsunlar çok sevindim. Acım, bir nebze olsun hafifledi. Kooperatif başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.