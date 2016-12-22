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Alanya'da karda mahsur kalan kadın hasta kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, aşırı kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yaşlı bir kadın has kızakla taşınarak ambulansa götürüldü.

Alanya'da karda mahsur kalan kadın hasta kurtarıldı
Antalya'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava, Alanya'nın yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Uğurlu Mahallesinde rahatsızlanan bir kadın, ambulans evin bulunduğu sokağa çıkamayınca kızakla ambulansla taşındı. Muhtar Ahmet Sarı, mahallesinde yaşanan durumun fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Sarı, 53 yaşındaki Ayşe Çetinkaya'nın hastaneye götürülmesi için mahalleye gelen ambulansın eve kadar çıkamadığını, sedyeye alınamayan hastanın evinden ambulansa kızakla taşındığını belirtti. 
 

Kaynak: İHA
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