Alanya'da düzenlenen operasyonda 200 adet sahte 100 lira ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 200 adet sahte 100 lira ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine İncekum Mahallesi'nde 34 DT 3417 plakalı otomobili takibe aldı.



Otomobiliyle İncekum Halk Plajı'na gelen Y.A. (32) ekipler tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 200 adet sahte 100 lira ele geçirildi. Şüpheli Y.A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.