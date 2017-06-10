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Alanya'da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 turist yaralandı.

Alanya'da trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Murat N'nin kullandığı 33 L 8077 plakalı kamyon, Kızlarpınarı Mahallesi'nde ters yönde ilerleyen Norveç uyruklu Kjeld Kirke Gaard idaresindeki 07 HHV 33 plakalı motosikletle çarpıştı. 

Kazada, sürücü Gaard ile motosikletteki eşi yaralandı.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Gaard'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #alanya #trafik kazası #yaralı #antalya #turist
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