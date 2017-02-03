Alanya'daki antika dükkanından hırsızlık

Antika dükkanından 50 bin lira değerindeki eşyaları çaldığı iddia edilen iki zanlından biri tutuklandı

Antalya'ın Alanya ilçesinde bir antika dükkanında hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan zanlılardan biri yakalandı.



Alınan bilgiye göre Obagöl Mahallesi'nde bir antika dükkanına girerek yaklaşık 50 bin lira değerinde antika bakır tabak ve tepsi çaldıkları için aranan zanlılardan Yalçın C. aynı mahalledeki evinde polis ekiplerince yakalandı.



Yalçın C.'nin karakoldaki sorgusunda güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerdeki ikinci kişinin Ali S. olduğununu belirttiği öğrenildi.



İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, olaya karışan ikinci kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.



Alanya'da bir antika dükkanına 27 Ocak'ta, akşam saatlerinde giren iki kişi, iş yerindeki bakır tabak ve tepsileri torbalara koyarak, kaçmıştı. Hırsızlık anı ise iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarına yansımıştı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek zanlıların kimliklerini belirlemiş ve zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.