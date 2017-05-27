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Amasya'da 3 metre 90 santimetrelik ramazan pidesi

Gümüşhacıköy ilçesinde bir fırıncı 7,5 kilogram hamur kullanarak 3 metre 90 santimetre uzunluğunda ramazan pidesi yaptı.

Amasya'da 3 metre 90 santimetrelik ramazan pidesi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir fırıncı, ramazan dolayısıyla 3 metre 90 santimetre uzunluğunda pide hazırladı. 

İlçe merkezinde faaliyet gösteren bir ekmek fırınında 3 metre 90 santimetre uzunluğunda, 30 santimetre genişliğinde yapılan ve sergilenen pide vatandaşların ilgi odağı oldu.

Fırının sahibi Duran Darçin, fırınının uzunluğunun 4 metre olduğunu, bu nedenle ramazan pidesine dikkati çekmek amacıyla 3 metre 90 santimetrelik pide hazırladığını söyledi.

Pideyi ailesinin yardımıyla hazırladığını belirten Darçin, "Pideyi, ramazan ayında tüketiminin artmasına dikkati çekmek amacıyla amacıyla yaptım. Yapımında 300 gramlık 25 ekmek hamuru kullandım." dedi.

Darçin, pideyi iftarda komşuları ve çalışanlarına dağıtacağını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #amasya #fırın #fırıncı #Hamur #metre #pide #ramazan #gümüşhacıköy
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