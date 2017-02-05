Amasya'da mıcır yüklü TIR devrildi: 1 ölü

Amasya'da mıcır yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Tokat’ın Turhal ilçesinden Samsun’un Havza ilçesine giden, Cemalettin Gülmez idaresindeki 66 LU 301 plakalı mıcır yüklü tır, Turhal-Havza karayolunda istinat duvarına çarparak yolun ortasına devrildi.



Kazada sürücü Gülmez olay yerinde hayatını kaybetti. Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Gülmez'in cenazesi, Suluova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.



Tır sürücüsü Gülmez'in evli ve 4 çocuk babası olduğu, 15 gün önce bir oğlunu askere gönderdiği öğrenildi.