"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Ambulans ile halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ambulansla halk otobüsünün çarpışması sonucu ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı

Ambulans ile halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ambulans ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Erdim Abakay yönetimindeki 45 FV 112 plakalı ambulans, 5303 Sokak'ta Necip Yürük idaresindeki 45 D 0079 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Ambulansın acil bir göreve gitmediği, içinde hasta olmadığı, tepe lambası ve sirenlerinin kapalı olduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yunusemre ilçesi #trafik kazası #Manisa #ambulans
banner863
Önceki Haber
Fenerbahçe kupasını aldı
Sonraki Haber
Hatay'da Arapça tabelalar kaldırılıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.