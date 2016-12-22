Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama

Ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde hasta taşıyan ambulans, buzlanan yolda kayarak yoldan çıkıp bahçe duvarına çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı

Ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
Kaza sabah saatlerinde Kavaklı Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi.  

E.E. adlı hastayı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götüren E.Ş. yönetimindeki 112 ambulansı, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kayarak önce yol kenarındaki elektrik direğini çarpıp devirdi ardından da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasının bahçe duvarına bindirdi.

Kazada, ambulans şoförü E.Ş. ile ambulansta bulunan hasta E.E., hasta yakını M.A. ile sağlık görevlileri M.Y. ve Ü.K. yaralandı.

Yaralı 5 kişi gelen başka ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Kaynak: DHA
Önceki Haber
2017'ye bir saniye daha ekleniyor!
Sonraki Haber
Karlov'a saldıran suikastçının sıklıkla görüştüğü 8 kişi Bylock kullanıcısı çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.