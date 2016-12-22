Ambulans şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, Sason ilçesi Ergünü Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altıdere köyündeki bir hastaya yetişmeye çalışan 112 Acil Servis ambulansı, ilk belirlemelere göre, yoldaki buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada, ambulansta bulunan 3 görevli yaralandı.Kaynak: İHA
Vatandaşlar tarafından ambulanstan çıkarılan yaralılar, İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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