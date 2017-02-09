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Ambulansı durdurup yaralılara saldırmak istediler

Bozova ilçesinde bir grup, içinde iki yaralının bulunduğu ambulansa saldırdı

Ambulansı durdurup yaralılara saldırmak istediler

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir grup, içerisinde iki yaralının bulunduğu ambulansa saldırdı.

Alınan bilgiye göre, ilçe girişinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada M.Ç. ile C.T. hafif yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki yaralıyı alarak hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada grup ambulansı durdurarak içindeki yaralılara saldırmak istedi. Ambulans sürücüsünün durumu fark ederek hızlanması üzerine grup, ambulansa saldırdı.

Ambulans sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşarak yaralıları Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Ambulansta hasar oluştu, saldırganlarla ilgili soruşturma başlatıldı.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #şanlıurfa #saldırı #kavga #bozova #ambulans
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