Çorum'un Sungurlu ilçesindeki devlet hastanesinin ameliyathanesinden 4 teleskop çaldığı iddia edilen ve güvenlik kameralarına ait 792 saatlik kaydın incelenmesi sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki devlet hastanesinden 4 teleskop çaldığı iddia edilen ve güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalanan kişi, tutuklandı.



Sungurlu Devlet Hastanesi yöneticileri, şubat ayında ameliyathanede bulunan bazı cihazlara ait 4 teleskobun çalındığı iddiasıyla cumhuriyet savcılığı ve ilçe emniyet müdürlüğüne suç duyurusunda bulundu.



Genellikle safra kesesi ameliyatında kullanılan cihazların bulunması için soruşturma başlatan polis, bazı hastane çalışanlarının ifadelerini aldı. Hastanedeki 33 güvenlik kamerasına ait 5 gündeki 792 saatlik kayıtları inceleyen ekipler, yaklaşık 60 bin lira değerinde olduğu belirtilen cihazların Ankara'daki bir medikal firmasında çalışan B.K. tarafından çalındığını belirledi.



Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen B.K, Ankara'da polis ekiplerince yakalandı. Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelinin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.