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Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Cihat Tetik yönetimindeki 06 DBE 22 plakalı otomobil, Ankara-Haymana karayolu Oyaca Mahallesi mevkisinde Hacı Ömer Tuncel idaresindeki 06 KHY 266 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Haymana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Tetik, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #gölbaşı #ankara #1 ölü 4 yaralı
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