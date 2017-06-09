Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Cihat Tetik yönetimindeki 06 DBE 22 plakalı otomobil, Ankara-Haymana karayolu Oyaca Mahallesi mevkisinde Hacı Ömer Tuncel idaresindeki 06 KHY 266 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Haymana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Tetik, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.