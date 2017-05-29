Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Gümüş Caddesi ile İzzet Begoviç Caddesinin kesiştiği kavşakta Zeki Akarsu idaresindeki 06 CBA 18 plakalı otomobil ile Muammer Ercan'ın kullandığı 06 BY 5036 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile araçlardan birinde bulunan Ahmet Kayabaşı yaralandı. Aracında sıkışan sürücü Ercan, sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.



Yaralılar, olay sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.