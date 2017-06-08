Gölbaşı ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.



İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle caddelerde su birikintisi oluştu, araçlar güçlükle ilerlerken yayalar da bazı caddelerde yolun karşısına geçemedi.



Yağış nedeniyle ilçede pek çok alt geçit ve yol sular altında kaldı. Haymana yolu kavşağındaki alt geçiti su basması nedeniyle 2 araç mahsur kaldı.



Vatandaşlar mahsur kaldıkları araçlardan yoldan geçen diğer araçlardaki sürücülerin yardımıyla kurtarıldı.



Bir araç ise vatandaşların yardımıyla yol kenarına itildi.



Gölbaşı Belediyesi ekipleri su basan yerlerde tahliye çalışmalarını sürdürürken, kapanan rögar kapakları ve mazgalları da açmaya çalıştı.