Erdoğan, Katar ile imzalanan anlaşmaları onayladı
Erdoğan, Katar ile imzalanan anlaşmaları onayladı
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi

Ankara'da sağanak ve dolu

Gölbaşı ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

Ankara'da sağanak ve dolu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle caddelerde su birikintisi oluştu, araçlar güçlükle ilerlerken yayalar da bazı caddelerde yolun karşısına geçemedi.

Yağış nedeniyle ilçede pek çok alt geçit ve yol sular altında kaldı. Haymana yolu kavşağındaki alt geçiti su basması nedeniyle 2 araç mahsur kaldı.

Vatandaşlar mahsur kaldıkları araçlardan yoldan geçen diğer araçlardaki sürücülerin yardımıyla kurtarıldı.

Bir araç ise vatandaşların yardımıyla yol kenarına itildi.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri su basan yerlerde tahliye çalışmalarını sürdürürken, kapanan rögar kapakları ve mazgalları da açmaya çalıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trafik #gölbaşı #Dolu ve Yağmur #ankara
banner863
Önceki Haber
El-Cezire'ye siber saldırı girişimi
Sonraki Haber
Trump'ın avukatından Comey'e yanıt
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.