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Ankara'da trafik kazası: 10 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Ankara'da trafik kazası: 10 yaralı

Ankara'dan Çubuk istikametine giden Ahmet Özdemir idaresindeki 06 DA 4961 plakalı belediye otobüsü, Sünlü mevkisinde, Hamdi Şekerci'nin kullandığı 06 CFZ 02 plakalı Çubuk Belediyesine ait kamyona arkadan çarptı.

Kazada, yolculardan Serhat Altındağ, Mustafa Sağdıç, Fatma Cücü ve Hatice Ömeroğlu, Bahri Akkaya, Menderes Erciyes, Ali Bülent Yıldız, Salih, Nisanur ve Muhammet Akif Çelik yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #Çubuk #trafik yazası #kaza #ankara
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