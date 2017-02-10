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Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı

Ankara'da bir otomobilin aydınlatma direği ve başka bir otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 Y 4953 plakalı otomobil, Mevlana Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, daha sonra bir akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan SAD ER 371 Almanya plakalı otomobile çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #ankara
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