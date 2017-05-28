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Ankara'da yangın

Ankara'da Keçiören Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde bulunan Yeşilöz Apartmanı 2 numaralı dairede sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle mahsur kalan bazı bina sakinleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Ankara'da yangın

Başkentte bir dairede meydana gelen yangında maddi hasar oluştu, yangın nedeniyle mahsur kalan bazı bina sekinleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Keçiören Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde bulunan Yeşilöz Apartmanı 2 numaralı dairede sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve 112 Acil Sağlık Servis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar 112 Acil Sağlık Servis ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.

Bu arada Altındağı Anafartalar Mahallesi Aysun Sokak'ta bulunan ikinci el eşyaların satıldığı dükkanlardan birinde çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 4 dükkanda maddi hasar meydana geldi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #keçiören #yangın #apartman
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