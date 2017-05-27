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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Ankara Çevre Yolu'nda meydana gelen ve 10 aracın karıştığı kaza sonra yol bir süre trafiğe kapandı

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Başkentte 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ankara Çevre Yolu İstanbul istikametine seyir halindeki 06 EL 404 plakalı otomobil 34 EV 5467 plakalı otomobile çarptı. Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kazayı son anda fark eden bir minibüsün sürücüsü kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptığı esnada başka bir otomobile çarparak devrildi.

Devrilen minibüsün yolu kapatması ve yağmurun da etkisiyle 6 farklı araç da kaza yapan minibüs ve otomobillere çarptı.

Toplamda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere götürülürken, polis ekipleri kapanan yolu açma çalışması başlattı.

Ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yolu trafiğe açtı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başkentte zincirleme trafik kazası #trafik kazası #ankara
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