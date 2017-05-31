Meslekten ihraç edilen ve "ByLock" kullandığı öne sürülen eski polislere yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 10 eski polis yakalandı.



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilmeden önce Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen 10 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.



Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorguları devam eden şüphelilerin, Bank Asya'da hesabı bulunduğu öğrenildi.