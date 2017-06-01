Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Silivri ve Çatalca çevreleri ile Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerine bu akşam saatleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK, 26
Parçalı çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA, 29
Parçalı bulutlu
İSTANBUL, 25
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ, 31
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR, 22
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR, 31
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA, 1
Parçalı bulutlu
MUĞLA, 29
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz ile Isparta'nın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 28
Parçalı çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 32
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR, 25
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY, 26
Parçalı çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 23
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI, 24
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 24
Parçalı çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS, 21
Parçalı çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) iç kesimleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinde Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 22
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE, 26
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK, 26
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 23
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) Doğu Karadeniz ile yarın (Cuma) sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 26
Parçalı yer yer çok bulutlu
ARTVİN, 21
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN, 22
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON, 21
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 25
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM, 16
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR, 23
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS, 19
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 30
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR, 29
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP, 27
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT, 27
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacak. Bazı bölgelerimizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Silivri ve Çatalca çevreleri ile Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerine bu akşam saatleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.