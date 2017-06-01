Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacak. Bazı bölgelerimizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Silivri ve Çatalca çevreleri ile Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerine bu akşam saatleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL İÇİN UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Silivri ve Çatalca çevreleri ile Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerine bu akşam saatleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BİLECİK, 26

Parçalı çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



BURSA, 29

Parçalı bulutlu



İSTANBUL, 25

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ, 31

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR, 22

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR, 31

Parçalı ve az bulutlu



MANİSA, 1

Parçalı bulutlu



MUĞLA, 29

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz ile Isparta'nın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA, 28

Parçalı çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA, 32

Parçalı ve az bulutlu



BURDUR, 25

Parçalı ve çok bulutlu



HATAY, 26

Parçalı çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA, 23

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI, 24

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR, 24

Parçalı çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



SİVAS, 21

Parçalı çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) iç kesimleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinde Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU, 22

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE, 26

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KARABÜK, 26

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK, 23

Parçalı ve çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) Doğu Karadeniz ile yarın (Cuma) sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA, 26

Parçalı yer yer çok bulutlu



ARTVİN, 21

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN, 22

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON, 21

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ, 25

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ERZURUM, 16

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



IĞDIR, 23

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS, 19

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN, 30

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DİYARBAKIR, 29

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



GAZİANTEP, 27

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



SİİRT, 27

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı