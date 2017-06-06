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Ankara, İstanbul ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık iç kesimleri parçalı çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın kuzey kesimleri ile Kütahya'nın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Sivas ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı bulutlu sabah saatlerinde hafif sağanak, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden itibaren parçalı ve yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Batman, ve Siirt çevrelerinin yerel olarak sağanak ved gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden itibaren parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

SIIRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden itibaren parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu


Kaynak: AA
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