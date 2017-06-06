Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



BURSA °C, 28°C

Parçalı bulutlu



ISTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu



KIRKLARELI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE



Az bulutlu ve açık iç kesimleri parçalı çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın kuzey kesimleri ile Kütahya'nın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 26°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



IZMIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



MANISA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU



Parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Sivas ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 26°C

Parçalı bulutlu sabah saatlerinde hafif sağanak, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KAYSERİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu



KONYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ARTVİN °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 23°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ERZURUM °C, 25°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden itibaren parçalı ve yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Batman, ve Siirt çevrelerinin yerel olarak sağanak ved gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden itibaren parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu



SIIRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden itibaren parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu