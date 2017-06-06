BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık iç kesimleri parçalı çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın kuzey kesimleri ile Kütahya'nın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Sivas ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı bulutlu sabah saatlerinde hafif sağanak, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden itibaren parçalı ve yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Batman, ve Siirt çevrelerinin yerel olarak sağanak ved gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden itibaren parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
SIIRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden itibaren parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA