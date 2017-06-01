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Ankara, İstanbul ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 1 Haziran 2017

Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacak. Bazı bölgelerimizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış devam edecek.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 1 Haziran 2017

Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK, 26
Parçalı çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA, 29
Parçalı bulutlu

İSTANBUL, 25
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 31
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR, 22
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR, 31
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA, 1
Parçalı bulutlu

MUĞLA, 29
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz ile Isparta'nın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 28
Parçalı çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 32
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR, 25
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY, 26
Parçalı çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 23
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI, 24
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 24
Parçalı çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS, 21
Parçalı çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) iç kesimleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinde Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 22
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE, 26
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK, 26
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 23
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) Doğu Karadeniz ile yarın (Cuma) sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 26
Parçalı yer yer çok bulutlu

ARTVİN, 21
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 22
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON, 21
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 25
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM, 16
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR, 23
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 19
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 30
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR, 29
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP, 27
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT, 27
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 


Kaynak: AA
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