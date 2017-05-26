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Ankara şehidini uğurladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Piyade Er Emre Karagöz, Ankara'da toprağa verildi.

Ankara şehidini uğurladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade er Emre Karagöz'ün Ankara'da defnedildi.

24 yaşındaki şehit Karagöz için Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde askeri tören düzenlendi. Şehidin ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusali Akar da katıldı. 

Cuma namazının ardından şehit Karagöz için cenaze namazı kılındı. Şehit Karagöz Sincan Çimşit Mezarlığı'ndaki şehitler bölümünde defnedildi.

Çukurca'da şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Peker Yozgat'ta, Tendürek Dağı'nda şehit olan Uzman Çavuş'lar  Abuzer Doğan Kayseri'de, Mustafa Özdemir Samsun'da toprağa verilecek.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #şehit #Hakkari #şemdinli #ankara
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