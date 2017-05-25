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Ankara ve İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2017 hava durumu

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Ankara ve İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2017 hava durumu

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Edirne, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA, 25
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE, 27
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 24
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ, 25
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 22
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AYDIN, 28
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR, 28
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA, 28
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve orta Akdeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 27
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA, 26
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY, 26
Parçalı ve çok bulutlu

KAHRAMANMARAŞ, 25
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin, gece saatlerinde Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 24
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı

ÇANKIRI, 24
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR, 24
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR, 21
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 23
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BOLU, 23
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE, 25
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK, 20
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 27
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN, 19
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

TOKAT, 25
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON, 19
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 24
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM, 17
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HAKKARİ, 20
Parçalı bulutlu

KARS, 18
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 27
Az bulutlu

GAZİANTEP, 25
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT, 25
Az bulutlu

ŞANLIURFA, 30
Az bulutlu


Kaynak: AA
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