Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Edirne, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA, 25

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EDİRNE, 27

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL, 24

Parçalı ve yer yer çok bulutlu



KIRKLARELİ, 25

Parçalı ve yer yer çok bulutlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR, 22

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AYDIN, 28

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR, 28

Parçalı ve çok bulutlu



MANİSA, 28

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve orta Akdeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA, 27

Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA, 26

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY, 26

Parçalı ve çok bulutlu



KAHRAMANMARAŞ, 25

Parçalı ve çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin, gece saatlerinde Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA, 24

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı



ÇANKIRI, 24

Parçalı ve çok bulutlu



ESKİŞEHİR, 24

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



NEVŞEHİR, 21

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BARTIN, 23

Parçalı ve yer yer çok bulutlu



BOLU, 23

Parçalı ve yer yer çok bulutlu



DÜZCE, 25

Parçalı ve yer yer çok bulutlu



ZONGULDAK, 20

Parçalı ve yer yer çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA, 27

Parçalı ve yer yer çok bulutlu



SAMSUN, 19

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu



TOKAT, 25

Parçalı ve yer yer çok bulutlu



TRABZON, 19

Parçalı ve yer yer çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ, 24

Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM, 17

Parçalı ve yer yer çok bulutlu



HAKKARİ, 20

Parçalı bulutlu



KARS, 18

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR, 27

Az bulutlu



GAZİANTEP, 25

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



SİİRT, 25

Az bulutlu



ŞANLIURFA, 30

Az bulutlu