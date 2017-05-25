Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Edirne, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA, 25
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE, 27
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 24
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ, 25
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 22
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AYDIN, 28
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR, 28
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA, 28
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve orta Akdeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 27
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA, 26
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY, 26
Parçalı ve çok bulutlu
KAHRAMANMARAŞ, 25
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin, gece saatlerinde Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 24
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı
ÇANKIRI, 24
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR, 24
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR, 21
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 23
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
BOLU, 23
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DÜZCE, 25
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK, 20
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 27
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN, 19
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
TOKAT, 25
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON, 19
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 24
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM, 17
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
HAKKARİ, 20
Parçalı bulutlu
KARS, 18
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 27
Az bulutlu
GAZİANTEP, 25
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT, 25
Az bulutlu
ŞANLIURFA, 30
Az bulutlu
Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Edirne, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.