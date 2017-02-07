Türk kadınının aklı mehmetçikte... Kadınlarımız kınalı kuzulara nazar boncuklu atkı gönderdi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kadınlar Çukurca'da görev yapan Mehmetçik'e atkı ördü. Anne sıcaklığıyla örülen atkılar Mehmetçiğe ulaştırıldı.

Onlar yüksek dağlarda, soğukta, karlı havada vatan nöbetindeki mehmetçiklerimiz...İlmekler bu kez vatan nöbetindeki Mehmetçik için atıldı. Muğla Fethiye'de kadınlar bir şehit annesi öncüllüğünde, zor şartlarda görev yapan kınalı kuzulara atkı ördü.Duygularını da kağıda döktüler... Kağıtları nazar boncuklu atkılara taktılar.Mehmetçiğe atkı projesinin öncüsü şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin'in annesi Aliye Özekin çok gururlu.Örülen atkılar, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Gazi Tepe üs bölgesinde görev yapan askerlere gönderildi.El emeği atkılar mehmetçiklere dağıtıldı. Kahraman Mehmetçik, annelerin yazdığı notları okudu.Mehmetçiğikler de Yüzbaşı Özgür Özekin'i şükranla andı.