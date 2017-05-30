Elazığ’da iki kardeşin, en az 15 gün önce ölen annelerinin cesediyle evde yaşadığı ortaya çıktı

Elazığ'da iki kardeşin 15 gündür ölen annelerinin cesediyle yaşadığı belirlendi.



Alınan bilgiye göre, Kızılay Mahallesi'nde kızı Serpil Yüksel (42) ve oğlu Ercan Yüksel ile oturan Fatma Yüksel'in (79) evinden kokuların yükselmesi üzerine komşuları eve gitti. Serpil Yüksel'in çeşitli bahanelerle kapıyı açmaması üzerine komşuları durumu mahalle muhtarı Mehmet Çekmez'e iletti.

Durumdan şüphelenen muhtar Çekmez'in haber vermesi üzerine eve gelen polisler, kadının cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemede kadının cesedinin kanepede bulunduğu, kızının da yanına yatak sererek kaldığı belirledi.

Ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçen Fatma Yüksel'in cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan otopsi işleminin ardından Yüksel'in cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi.

En az 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu alınan örneklerin incelenmesi sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi.

