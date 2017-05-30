ABD’den PYD/PKK’ya silah ve araç sevkiyatı
ABD’den PYD/PKK’ya silah ve araç sevkiyatı
BTK Başkanı Sayan'dan önemli uyarı
BTK Başkanı Sayan'dan önemli uyarı
Mardin'de patlama!
Mardin'de patlama!
Binali Yıldırım'dan flaş açıklama
Binali Yıldırım'dan flaş açıklama

Annelerinin cesediyle iki hafta yaşadılar

Elazığ’da iki kardeşin, en az 15 gün önce ölen annelerinin cesediyle evde yaşadığı ortaya çıktı

Annelerinin cesediyle iki hafta yaşadılar

Elazığ'da iki kardeşin 15 gündür ölen annelerinin cesediyle yaşadığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Kızılay Mahallesi'nde kızı Serpil Yüksel (42) ve oğlu Ercan Yüksel ile oturan Fatma Yüksel'in (79) evinden kokuların yükselmesi üzerine komşuları eve gitti. Serpil Yüksel'in çeşitli bahanelerle kapıyı açmaması üzerine komşuları durumu mahalle muhtarı Mehmet Çekmez'e iletti.
Durumdan şüphelenen muhtar Çekmez'in haber vermesi üzerine eve gelen polisler, kadının cesediyle karşılaştı.
Yapılan incelemede kadının cesedinin kanepede bulunduğu, kızının da yanına yatak sererek kaldığı belirledi.
Ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçen Fatma Yüksel'in cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Burada yapılan otopsi işleminin ardından Yüksel'in cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi.
En az 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu alınan örneklerin incelenmesi sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.
Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Elazığ
banner863
Önceki Haber
Fransız tenisçi turnuvadan atıldı
Sonraki Haber
ABD'nin BM Temsilcisi Haley, İsrail'i ziyaret edecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.